خلال النصف الأول من 2025

ارتفاع المنتجات العلفية في السعودية بنسبة 60%

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٥ مساءً
ارتفاع المنتجات العلفية في السعودية بنسبة 60%
المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ارتفاع نسبة توفر المنتجات العلفية في المملكة بنسبة 60% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك ضمن جهودها المستمرة؛ لتعزيز توفر المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، انسجامًا مع خطتها الإستراتيجية الرابعة الهادفة لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن هذا النمو جاء نتيجة حزمة من الإجراءات التي أسهمت في رفع عدد المنتجات المتاحة، أبرزها توظيف التقنيات المتقدمة عبر منصة “غد” لتسهيل وصول العملاء إلى الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى إعادة ضبط الإجراءات وتبسيط خطوات التسجيل، ومراجعة المتطلبات والاشتراطات دون المساس بسلامة المنتجات.

وكشفت هيئة الغذاء والدواء أن عدد المنتجات العلفية المتوفرة بلغ خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 5022 صنفًا، مقارنةً بـ3141 صنفًا خلال النصف الأول من عام 2024.

