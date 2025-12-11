Icon

حصاد اليوم

ارتفاع النفط اليوم وبرنت يسجل 62.48 دولارًا للبرميل

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ صباحاً
ارتفاع النفط اليوم وبرنت يسجل 62.48 دولارًا للبرميل
المواطن - واس

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” 27 سنتًا، أو 0.4% إلى 62.48 دولارًا للبرميل.

وارتفع خام “غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي، 33 سنتًا، أو 0.6% إلى 58.79 دولارًا للبرميل.

