ارتفاع النفط اليوم وبرنت يسجل 62.48 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” 27 سنتًا، أو 0.4% إلى 62.48 دولارًا للبرميل.
وارتفع خام “غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي، 33 سنتًا، أو 0.6% إلى 58.79 دولارًا للبرميل.