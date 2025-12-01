Icon

ارتفاع حصيلة حريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 151 قتيل

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٣ مساءً
ارتفاع حصيلة حريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 151 قتيل
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق شب في مجمع سكني في هونغ كونغ بالصين، الأسبوع الماضي، إلى 151 حالة وفاة.

وأكد المسؤول في الشرطة تسانغ شوك-ين، في بيان اليوم، أن عدد الوفيات وصل إلى (151)، غير أنه لم يستبعد ارتفاع العدد مجددًا.

وأشارت إدارة التحقيقات الجنائية والأمن في هونغ كونغ إلى فتح تحقيق معمّق في حادثة الحريق، ما أدى إلى توقيف (13) شخصًا.

ويجري البحث في احتمال استخدام مواد قابلة للاشتعال، مثل السقالات المصنوعة من الخيزران، التي تستخدم بشكل شائع في هونغ كونغ.

واندلع الحريق الأربعاء الماضي، في مجمع (وانغ فوك كورت) السكني المؤلف من ثمانية مبان، الذي يضم حوالي (2000) شقة في منطقة تاي بو.

ويصنف الحريق من بين أكثر الحرائق حصدًا للأرواح في العالم منذ عام 1980.

