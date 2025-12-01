ارتفاع حصيلة حريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 151 قتيل

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
ارتفعت حصيلة ضحايا حريق شب في مجمع سكني في هونغ كونغ بالصين، الأسبوع الماضي، إلى 151 حالة وفاة.
وأكد المسؤول في الشرطة تسانغ شوك-ين، في بيان اليوم، أن عدد الوفيات وصل إلى (151)، غير أنه لم يستبعد ارتفاع العدد مجددًا.
وأشارت إدارة التحقيقات الجنائية والأمن في هونغ كونغ إلى فتح تحقيق معمّق في حادثة الحريق، ما أدى إلى توقيف (13) شخصًا.
ويجري البحث في احتمال استخدام مواد قابلة للاشتعال، مثل السقالات المصنوعة من الخيزران، التي تستخدم بشكل شائع في هونغ كونغ.
واندلع الحريق الأربعاء الماضي، في مجمع (وانغ فوك كورت) السكني المؤلف من ثمانية مبان، الذي يضم حوالي (2000) شقة في منطقة تاي بو.
ويصنف الحريق من بين أكثر الحرائق حصدًا للأرواح في العالم منذ عام 1980.