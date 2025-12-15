ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في المغرب إلى 21 شخصًا

مصرع 17 شخصًا في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا ارتفاع أسعار النفط عالميًا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس جازان سلمان للإغاثة يدشن 7 مشاريع طبية تطوعية في الصومال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض أمانة المدينة المنورة: بدء التسجيل في خدمات الإعاشة خلال موسم الحج 1447هـ انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدها إقليم آسفي شمال المغرب أمس الأحد، إلى 21 شخصًا و32 مصابًا.
وأفادت وكالة الأنباء المغربية نقلًا عن السلطات المحلية، بارتفاع حصيلة ضحايا التساقطات الرعدية القوية التي شهدها الإقليم أمس الأحد، وما رافقها من فيضانات استثنائية، إلى 21 حالة وفاة حتى الآن.
وأوضحت السلطات المحلية في إقليم آسفي، أن الأمطار الغزيرة التي شهدها الإقليم ودامت لمدة ساعة واحدة، أدت إلى فيضانات وسيول غمرت 70 منزلًا ومحلًا تجاريًا.