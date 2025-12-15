Icon

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في المغرب إلى 21 شخصًا

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدها إقليم آسفي شمال المغرب أمس الأحد، إلى 21 شخصًا و32 مصابًا.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية نقلًا عن السلطات المحلية، بارتفاع حصيلة ضحايا التساقطات الرعدية القوية التي شهدها الإقليم أمس الأحد، وما رافقها من فيضانات استثنائية، إلى 21 حالة وفاة حتى الآن.

وأوضحت السلطات المحلية في إقليم آسفي، أن الأمطار الغزيرة التي شهدها الإقليم ودامت لمدة ساعة واحدة، أدت إلى فيضانات وسيول غمرت 70 منزلًا ومحلًا تجاريًا.

