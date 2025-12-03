Icon

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي ضربت جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى أكثر من 800 شخص، اليوم.

وأفادت إدارة الكوارث في البلاد أن أحدث حصيلة للضحايا تشير إلى وفاة 800 شخص فيما لا يزال 650 آخرون في عداد المفقودين، في حين نزح أكثر من 570 ألف شخص جراء هذه الكارثة البيئية.

وكانت الحصيلة السابقة لعدد الضحايا التي أعلنتها السلطات الإندونيسية أمس أشارت إلى مصرع 631 شخصًا.

وتشهد إندونيسيا خلال موسم الرياح – الذي عادة ما يكون بين شهري يوليو وسبتمبر من كل عام – هطولًا غزيرًا للأمطار مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة وأمراض تنتقل عبر المياه.

