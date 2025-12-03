الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي ضربت جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى أكثر من 800 شخص، اليوم.
وأفادت إدارة الكوارث في البلاد أن أحدث حصيلة للضحايا تشير إلى وفاة 800 شخص فيما لا يزال 650 آخرون في عداد المفقودين، في حين نزح أكثر من 570 ألف شخص جراء هذه الكارثة البيئية.
وكانت الحصيلة السابقة لعدد الضحايا التي أعلنتها السلطات الإندونيسية أمس أشارت إلى مصرع 631 شخصًا.
وتشهد إندونيسيا خلال موسم الرياح – الذي عادة ما يكون بين شهري يوليو وسبتمبر من كل عام – هطولًا غزيرًا للأمطار مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة وأمراض تنتقل عبر المياه.