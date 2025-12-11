ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 1220 قتيلاً ومفقودًا

ارتفعت حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا نحو ألف شخص، اليوم، فيما يعاني مئات الآلاف من نقص حاد في المساعدات، ويشكون بطء وصولها.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث عبدالمهاري: “إن نحو 990 شخصًا لقوا حتفهم في الفيضانات التي اجتاحت شمال غرب جزيرة سومطرة، ولا يزال أكثر من 220 في عداد المفقودين”.

وضربت عواصف استوائية وأمطار موسمية جنوب شرق آسيا وجنوبها هذا الشهر، مما تسبب في انزلاقات تربة وفيضانات مفاجئة، في حين يُتوقع هطول المزيد من الأمطار.