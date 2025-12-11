ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 1220 قتيلاً ومفقودًا

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
ارتفعت حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا نحو ألف شخص، اليوم، فيما يعاني مئات الآلاف من نقص حاد في المساعدات، ويشكون بطء وصولها.
وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث عبدالمهاري: “إن نحو 990 شخصًا لقوا حتفهم في الفيضانات التي اجتاحت شمال غرب جزيرة سومطرة، ولا يزال أكثر من 220 في عداد المفقودين”.
وضربت عواصف استوائية وأمطار موسمية جنوب شرق آسيا وجنوبها هذا الشهر، مما تسبب في انزلاقات تربة وفيضانات مفاجئة، في حين يُتوقع هطول المزيد من الأمطار.