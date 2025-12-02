ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 631 قتيلًا وإجلاء مليون شخص

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 631 قتيلًا، فيما نزح نحو مليون شخص من منازلهم.

وأوضحت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث اليوم أن (472) شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، في حين أصيب (2600) آخرون في ثلاث محافظات بالجزيرة الواقعة غرب الأرخبيل الإندونيسي، مضيفة أن أكثر من (3.3) ملايين شخص تأثّروا بهذه الفيضانات، وأن مليون شخص تم إجلاؤهم ويقيمون حاليًا في ملاجئ مؤقتة.

وتركز السلطات الإندونيسية حاليًا على إيصال المساعدات والمواد الغذائية إلى العديد من المناطق المعزولة بشكل كامل، التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو أو البحر.

وخلال الأسبوع الماضي، تسبّبت الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إندونيسيا وتايلند وماليزيا وسريلانكا في مقتل ما يقارب 1200 شخص، إضافة إلى مئات المفقودين.