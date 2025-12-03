Icon

ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة سومطرة إلى 770 وفقدان 463 آخرين

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٧ مساءً
ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة سومطرة إلى 770 وفقدان 463 آخرين
المواطن - فريق التحرير

ارتفع عدد ضحايا السيول والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة إلى (770)، إلى جانب فقدان (463) آخرين عبر المقاطعات الثلاث الأكثر تضررًا.

وأفاد رئيس مركز البيانات والمعلومات والاتصال بشأن الكوارث التابع للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إلى وصول عدة شحنات من المساعدات اللوجيستية، ولكنها لا تزال غير كافية، فيما يستمر نقص الوقود والوصول لوسائل النقل في عرقلة جهود الإجلاء.

