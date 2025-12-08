ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين

تشهد أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا، مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاثنين 506.90 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 464.66 ريال.

سعر الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الاثنين 443.54 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 380.17 ريال.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية فسجل اليوم الاثنين 295.69 ريال، فيما سجل سعر أونصة الذهب بيع في نحو 15,766.31 ريال.