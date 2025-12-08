انطلاق الملتقى الأول للقطاع غير الربحي في منظومة البيئة والمياه والزراعة بالرياض.. غدًا البديوي يدين ويستنكر التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون الحياة الفطرية تطلق 37 كائنًا فطريًا في محمية الحِجر بالعُلا هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة ينطلق في الرياض فبراير القادم وزارة الصناعة تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات في قصر اليمامة ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين بدء التقديم على برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه بجامعة القصيم إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام
تشهد أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا، مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاثنين 506.90 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 464.66 ريال.
فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الاثنين 443.54 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 380.17 ريال.
أما سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية فسجل اليوم الاثنين 295.69 ريال، فيما سجل سعر أونصة الذهب بيع في نحو 15,766.31 ريال.