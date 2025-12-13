ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، ارتفاعا جديدا، في ظل موجة ارتفاع في أسعار الذهب في السعودية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت 524.19 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم السبت 480.51 ريال.

سعر الذهب عيار 21

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 458.67 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت 393.14 ريال.