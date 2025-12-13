ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، ارتفاعا جديدا، في ظل موجة ارتفاع في أسعار الذهب في السعودية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت 524.19 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم السبت 480.51 ريال.
بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 458.67 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت 393.14 ريال.