Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، ارتفاعا جديدا، في ظل موجة ارتفاع في أسعار الذهب في السعودية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت 524.19 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم السبت 480.51 ريال.

قد يهمّك أيضاً
استقرار أسعار الذهب اليوم 

استقرار أسعار الذهب اليوم 

الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية

الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية

سعر الذهب عيار 21

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 458.67 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت 393.14 ريال.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار الذهب اليوم 
السوق

استقرار أسعار الذهب اليوم 

السوق
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

السوق
الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة
السوق

الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن...

السوق
الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية
السوق

الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية

السوق
الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي
السوق

الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي

السوق