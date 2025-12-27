ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 27 ديسمبر، ارتفاعًا جديدًا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت، 546.79 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 501.22 ريال.
فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 478.44 ريال، كما سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 410.09 ريال.
بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 318.96 ريال، وسجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم 17,006.96 ريال.
فيما سجل سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم 17,010.71 ريال.