ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 27 ديسمبر، ارتفاعًا جديدًا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم:

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت، 546.79 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 501.22 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم:

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 478.44 ريال، كما سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 410.09 ريال.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 318.96 ريال، وسجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم 17,006.96 ريال.

فيما سجل سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم 17,010.71 ريال.