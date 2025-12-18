Icon

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء  Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم Icon حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر Icon فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران Icon إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على 6 مناطق  Icon تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات Icon رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث Icon إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024
المواطن - واس

أظهرت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م ارتفاع عدد المراكز اللوجستية المفعَّلة في المملكة إلى (23) مركزًا بمساحة إجمالية بلغت (34.6) مليون متر مربع مقارنة بـ(22) مركزًا في عام 2023م، وسجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى مساحة بواقع (20.4) مليون متر مربع موزعة على ستة مراكز.

وبلغ إجمالي عدد المستودعات التجارية المرخصة (12,234) مستودعًا بمساحة تجاوزت (22) مليون متر مربع، فيما بلغ عدد المستودعات الإنشائية (1,189) مستودعًا بمساحة بلغت (7.5) ملايين متر مربع.

وأظهرت البيانات أن كمية الشحن عبر النقل البحري بلغت (331.3) مليون طن، مقابل (25.7) مليون طن عبر المنافذ البرية، و(15.6) مليون طن عبر السكك الحديدية، و(1.2) مليون طن عبر النقل الجوي.

من جهة أخرى, أشارت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م إلى أن عدد الطلبات المنفَّذة تجاوز (290) مليون طلب بارتفاع نسبته (27.2%)، وانخفض متوسط مدة التوصيل من (45) إلى (35) دقيقة، وارتفع عدد السائقين السعوديين النشطين في هذا المجال إلى (140) ألف سائق وغير السعوديين إلى (302) ألف سائق.

وعلى صعيد آخر, شهد نشاط التخليص الجمركي ارتفاعًا في التراخيص السارية، وبلغ عددها في المنافذ البحرية (1,179) رخصة، وفي المنافذ البرية (465) رخصة، وفي المنافذ الجوية (722) رخصة بنهاية عام 2024م.

يذكر أن إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية تستند إلى السجلات الإدارية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهي نشرة سنوية يجري من خلالها توفير إحصاءات ومؤشرات عن قطاع التخزين والخدمات اللوجستية، وتُستخدم هذه النشرة في أغراض المقارنة المحلية والإقليمية والدولية, وإجراء الدراسات والبحوث في مجال التخزين والخدمات اللوجستية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد