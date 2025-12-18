ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024

أظهرت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م ارتفاع عدد المراكز اللوجستية المفعَّلة في المملكة إلى (23) مركزًا بمساحة إجمالية بلغت (34.6) مليون متر مربع مقارنة بـ(22) مركزًا في عام 2023م، وسجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى مساحة بواقع (20.4) مليون متر مربع موزعة على ستة مراكز.

وبلغ إجمالي عدد المستودعات التجارية المرخصة (12,234) مستودعًا بمساحة تجاوزت (22) مليون متر مربع، فيما بلغ عدد المستودعات الإنشائية (1,189) مستودعًا بمساحة بلغت (7.5) ملايين متر مربع.

وأظهرت البيانات أن كمية الشحن عبر النقل البحري بلغت (331.3) مليون طن، مقابل (25.7) مليون طن عبر المنافذ البرية، و(15.6) مليون طن عبر السكك الحديدية، و(1.2) مليون طن عبر النقل الجوي.

من جهة أخرى, أشارت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م إلى أن عدد الطلبات المنفَّذة تجاوز (290) مليون طلب بارتفاع نسبته (27.2%)، وانخفض متوسط مدة التوصيل من (45) إلى (35) دقيقة، وارتفع عدد السائقين السعوديين النشطين في هذا المجال إلى (140) ألف سائق وغير السعوديين إلى (302) ألف سائق.

وعلى صعيد آخر, شهد نشاط التخليص الجمركي ارتفاعًا في التراخيص السارية، وبلغ عددها في المنافذ البحرية (1,179) رخصة، وفي المنافذ البرية (465) رخصة، وفي المنافذ الجوية (722) رخصة بنهاية عام 2024م.

يذكر أن إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية تستند إلى السجلات الإدارية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهي نشرة سنوية يجري من خلالها توفير إحصاءات ومؤشرات عن قطاع التخزين والخدمات اللوجستية، وتُستخدم هذه النشرة في أغراض المقارنة المحلية والإقليمية والدولية, وإجراء الدراسات والبحوث في مجال التخزين والخدمات اللوجستية.