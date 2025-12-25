استدعاء 2239 مركبة هوندا – اكورد هايبرد لخلل خطير

أعلنت وزارة التجارة استدعاء (2239) مركبة هوندا – اكورد هايبرد (2023 – 2025) لخلل في برمجة وحدة التحكم المتكاملة (ICM) قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أثناء القيادة بشكل مفاجئ مما يزيد من خطر وقوع حادث أو الإصابة.

وقالت وزارة التجارة عبر حسابها بمنصة إكس إنه يجب التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع شركة عبدالله هاشم المحدودة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.