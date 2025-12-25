Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

استدعاء 2239 مركبة هوندا – اكورد هايبرد لخلل خطير

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
استدعاء 2239 مركبة هوندا – اكورد هايبرد لخلل خطير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة استدعاء (2239) مركبة هوندا – اكورد هايبرد (2023 – 2025) لخلل في برمجة وحدة التحكم المتكاملة (ICM) قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أثناء القيادة بشكل مفاجئ مما يزيد من خطر وقوع حادث أو الإصابة.

وقالت وزارة التجارة عبر حسابها بمنصة إكس إنه يجب التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع شركة عبدالله هاشم المحدودة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

قد يهمّك أيضاً
هوندا تواجه تراجع بالأرباح

هوندا تواجه تراجع بالأرباح

استدعاء 143 مركبة هوندا Pilot لخلل خطير

استدعاء 143 مركبة هوندا Pilot لخلل خطير

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد