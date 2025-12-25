استدعاء 2239 مركبة هوندا – اكورد هايبرد لخلل خطير

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أعلنت وزارة التجارة استدعاء (2239) مركبة هوندا – اكورد هايبرد (2023 – 2025) لخلل في برمجة وحدة التحكم المتكاملة (ICM) قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أثناء القيادة بشكل مفاجئ مما يزيد من خطر وقوع حادث أو الإصابة.
وقالت وزارة التجارة عبر حسابها بمنصة إكس إنه يجب التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع شركة عبدالله هاشم المحدودة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.