استدعاء 459 سيارة MG3 بسبب خلل بمقعد السائق

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 459 مركبة من طراز MG3 موديلات 2023 – 2025، وذلك لوجود خلل في آلية تثبيت مقعد السائق.
وأوضحت التجارة عبر حسابها في منصة إكس أن الخلل قد يتسبب في تحرك المقعد أثناء وقوع اصطدام أمامي، مما قد يرفع من مستوى خطر الإصابة لركاب المركبة.
ودعت ملاك المركبات المشمولة إلى التحقق من شمول مركباتهم عبر موقع الاستدعاءات، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.