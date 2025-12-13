Icon

Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon "SquidKid".. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات "ملتقى الدرعية الدولي 2025" في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٠ مساءً
استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة
المواطن - فريق التحرير

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، لمركبة غرب مدينة غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى (70,654) شهيدًا و(171,095) جريحًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة، في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.

