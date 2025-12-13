استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، لمركبة غرب مدينة غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.
وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى (70,654) شهيدًا و(171,095) جريحًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة، في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.