استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، لمركبة غرب مدينة غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى (70,654) شهيدًا و(171,095) جريحًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة، في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.