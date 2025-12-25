Icon

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٧ مساءً
المواطن - واس

استشهد فلسطيني، فيما أصيب آخرون اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على تجمع للأهالي شمالي قطاع غزة.
كما أصيب فلسطينيان آخران جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على مخيم حلاوة في بلدة جباليا شمالي القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات شرقي مدينة غزة، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف وإطلاق نار في عدة أنحاء من القطاع.
وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال شنت غارتين شرقي مدينة غزة دون وقوع إصابات، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الطيران المروحي شرقي المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى (70) ألفًا و(942) شهيدًا، و(171) ألفًا و(195) مصابًا.

