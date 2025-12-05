مكانة آية الكرسي وفضلها في خطبة الجمعة من المسجد النبوي خطيب المسجد الحرام: ما أحوجنا إلى تكفير السيئات في زمن كثرت فيه الفتن وسهل وصولها عبر التقنية الحديثة رياح شديدة على منطقة حائل بعد 3 أيام من الفعاليات.. ختام بلاك هات 2025 يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك تايلند استقرار أسعار الذهب اليوم وظائف إدارية شاغرة لدى STC
استقرت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية عند (4208.46) دولارات للأوقية، ويتجه لانخفاض أسبوعي (0.5%), وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1%) إلى (4237.70) دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (0.5%) إلى (57.40%) دولارًا للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء مستوى قياسيًا مرتفعًا عند (58.98) دولارًا, وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية, وانخفض البلاتين (0.4%) إلى (1640.25) دولارًا ويتوجه لتسجيل خسارة أسبوعية، بينما زاد البلاديوم (0.9%) إلى (1461.67) دولارًا ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.