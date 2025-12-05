استقرار أسعار الذهب اليوم 

استقرت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية عند (4208.46) دولارات للأوقية، ويتجه لانخفاض أسبوعي (0.5%), وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1%) إلى (4237.70) دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (0.5%) إلى (57.40%) دولارًا للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء مستوى قياسيًا مرتفعًا عند (58.98) دولارًا, وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية, وانخفض البلاتين (0.4%) إلى (1640.25) دولارًا ويتوجه لتسجيل خسارة أسبوعية، بينما زاد البلاديوم (0.9%) إلى (1461.67) دولارًا ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.