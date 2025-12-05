Icon

مكانة آية الكرسي وفضلها في خطبة الجمعة من المسجد النبوي Icon خطيب المسجد الحرام: ما أحوجنا إلى تكفير السيئات في زمن كثرت فيه الفتن وسهل وصولها عبر التقنية الحديثة Icon رياح شديدة على منطقة حائل Icon بعد 3 أيام من الفعاليات.. ختام بلاك هات 2025 يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا Icon السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية Icon تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء Icon مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك تايلند Icon استقرار أسعار الذهب اليوم  Icon وظائف إدارية شاغرة لدى STC Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

استقرار أسعار الذهب اليوم 

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
استقرار أسعار الذهب اليوم 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقرت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية عند (4208.46) دولارات للأوقية، ويتجه لانخفاض أسبوعي (0.5%), وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1%) إلى (4237.70) دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (0.5%) إلى (57.40%) دولارًا للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء مستوى قياسيًا مرتفعًا عند (58.98) دولارًا, وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية, وانخفض البلاتين (0.4%) إلى (1640.25) دولارًا ويتوجه لتسجيل خسارة أسبوعية، بينما زاد البلاديوم (0.9%) إلى (1461.67) دولارًا ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.

قد يهمّك أيضاً
استقرار أسعار الذهب اليوم

استقرار أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد