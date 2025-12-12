استقرار أسعار الذهب اليوم 

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم، مدعومة بتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل بعدما خالف البنك المركزي الأمريكي رهانات التشديد النقدي في السوق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % ليصل إلى 4275.44 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:36 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8 % بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر أمس الخميس, فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % لتسجل 4306.20 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 63.84 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % ليبلغ 1698.45 دولارًا، بينما صعد البلاديوم 1.9 % ليسجل 1512.0 دولارًا.