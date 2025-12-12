Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

استقرار أسعار الذهب اليوم 

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٤ مساءً
استقرار أسعار الذهب اليوم 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم، مدعومة بتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل بعدما خالف البنك المركزي الأمريكي رهانات التشديد النقدي في السوق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % ليصل إلى 4275.44 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:36 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8 % بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر أمس الخميس, فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % لتسجل 4306.20 دولارات.

قد يهمّك أيضاً
الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية

الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية

الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي

الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 63.84 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % ليبلغ 1698.45 دولارًا، بينما صعد البلاديوم 1.9 % ليسجل 1512.0 دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة
السوق

الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن...

السوق
الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية
السوق

الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية

السوق
الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي
السوق

الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي

السوق