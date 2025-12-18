استقرار أسعار الذهب اليوم 

استقرت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بمؤشرات على توجه البنك المركزي الأمريكي للتيسير النقدي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليسجل 4332.29 دولارًا للأوقية، بحلول (الساعة 02:56 بتوقيت جرينتش) بعدما ارتفع بأكثر من 1% في وقت متأخر مساء أمس, فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 4364.70 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى, ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 66.44 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 3.6% ليصل إلى 1966.0 دولارًا.