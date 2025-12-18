استقرار أسعار الذهب اليوم بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على 6 مناطق تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال
استقرت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بمؤشرات على توجه البنك المركزي الأمريكي للتيسير النقدي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليسجل 4332.29 دولارًا للأوقية، بحلول (الساعة 02:56 بتوقيت جرينتش) بعدما ارتفع بأكثر من 1% في وقت متأخر مساء أمس, فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 4364.70 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى, ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 66.44 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 3.6% ليصل إلى 1966.0 دولارًا.