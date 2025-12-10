استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، عقب انخفاضها بنحو واحد في الجلسة السابقة، بعد أن حدّت المخاوف من تجاوز العرض الطلب من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” 11 سنتًا، أو 0.2% إلى 62.05 دولارًا للبرميل.

وبلغ سعر خام “غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي، 58.38 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 13 سنتًا، أو 0.2%.

وفي غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها تتوقع أن يحقق إنتاج الولايات المتحدة من النفط رقمًا قياسيًا أعلى هذا العام، إذ رفعت توقعاتها لعام 2025 بمقدار 20 ألف برميل ليصل متوسطه إلى 13.61 مليون برميل يوميًا, ومع ذلك، خفّضت الإدارة توقعاتها لإجمالي الإنتاج في 2026 بمقدار 50 ألف برميل إلى 13.53 مليون برميل يوميًا.