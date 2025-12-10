Icon

استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات Icon المرور: سلامة الإطارات خط الدفاع الأول أثناء الأمطار Icon طرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر اليوم وغدًا Icon الصين تطلق 9 أقمار اصطناعية Icon وزارة التجارة تكشف عن أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي Icon توقعات بخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأميركي اليوم Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد وغبار على عدة مناطق Icon أمطار على الجوف وعرعر Icon التأمينات تعلن فتح باب التسجيل في برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف Icon علماء يبتكرون أصغر وأسرع واجهة دماغ حاسوب في العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، عقب انخفاضها بنحو واحد في الجلسة السابقة، بعد أن حدّت المخاوف من تجاوز العرض الطلب من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” 11 سنتًا، أو 0.2% إلى 62.05 دولارًا للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية

النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

وبلغ سعر خام “غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي، 58.38 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 13 سنتًا، أو 0.2%.

وفي غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها تتوقع أن يحقق إنتاج الولايات المتحدة من النفط رقمًا قياسيًا أعلى هذا العام، إذ رفعت توقعاتها لعام 2025 بمقدار 20 ألف برميل ليصل متوسطه إلى 13.61 مليون برميل يوميًا, ومع ذلك، خفّضت الإدارة توقعاتها لإجمالي الإنتاج في 2026 بمقدار 50 ألف برميل إلى 13.53 مليون برميل يوميًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار النفط عالمياً
السوق

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

السوق
النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية
السوق

النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار...

السوق