Icon

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة Icon أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل Icon أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر Icon ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص Icon الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب Icon أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” Icon برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 Icon التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية Icon القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية Icon حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

استقرار الدولار قبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
استقرار الدولار قبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقر الدولار اليوم، حيث لامس الدولار الأسترالي في التعاملات الصباحية أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.6576 دولار قبل أن يتراجع قليلًا بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل قليلًا من المتوقع.

وتخطى اليورو خلال الليل متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا بعد أن جاء التضخم في منطقة اليورو أعلى بقليل من التوقعات، وجرى تداوله عند 1.1629 دولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية.

قد يهمّك أيضاً
تراجع الدولار الأمريكي مع ترقب خفض الفيدرالي للفائدة

تراجع الدولار الأمريكي مع ترقب خفض الفيدرالي للفائدة

الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو

الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو

واستقر الين الياباني عند 155.70 مقابل الدولار، مع زيادة التوقعات على رفع سعر الفائدة هذا الشهر.

وبقي الجنيه الإسترليني مستقرًا عند 1.3222 دولار، والفرنك السويسري عند 0.8022 للدولار، فيما تحوم العملة النيوزيلندية حول 0.5730 دولار.

وقفزت “بتكوين”، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 6%، لتتجاوز مستوى 91 ألف دولار خلال الليلة الماضية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
السوق

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل...

السوق
تراجع الدولار الأمريكي مع ترقب خفض الفيدرالي للفائدة
السوق

تراجع الدولار الأمريكي مع ترقب خفض الفيدرالي...

السوق
الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو
السوق

الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ...

السوق