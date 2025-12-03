استقرار الدولار قبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي

استقر الدولار اليوم، حيث لامس الدولار الأسترالي في التعاملات الصباحية أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.6576 دولار قبل أن يتراجع قليلًا بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل قليلًا من المتوقع.

وتخطى اليورو خلال الليل متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا بعد أن جاء التضخم في منطقة اليورو أعلى بقليل من التوقعات، وجرى تداوله عند 1.1629 دولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية.

واستقر الين الياباني عند 155.70 مقابل الدولار، مع زيادة التوقعات على رفع سعر الفائدة هذا الشهر.

وبقي الجنيه الإسترليني مستقرًا عند 1.3222 دولار، والفرنك السويسري عند 0.8022 للدولار، فيما تحوم العملة النيوزيلندية حول 0.5730 دولار.

وقفزت “بتكوين”، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 6%، لتتجاوز مستوى 91 ألف دولار خلال الليلة الماضية.