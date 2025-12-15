استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض

تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا جامعة جدة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026 النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء سكن تحتفي بوصولها لأكثر من 50 ألف أسرة مستحقة لوحداتهم السكنية تعليم القصيم: تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا إلى التاسعة صباحًا
نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة اليوم الثلاثاء على أجزاء متفرقة من منطقة الرياض.
وبحسب الإنذار المبكر لحالة الطقس، تشمل الحالة العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والحريق، والخرج، والدلم، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والرين، والقويعية، والدوادمي، وعفيف.
وتوقعت “الأرصاد” أن يصاحب الأمطارَ رياحٌ شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وضباب.