استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
المواطن - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة اليوم الثلاثاء على أجزاء متفرقة من منطقة الرياض.

وبحسب الإنذار المبكر لحالة الطقس، تشمل الحالة العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والحريق، والخرج، والدلم، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والرين، والقويعية، والدوادمي، وعفيف.

وتوقعت “الأرصاد” أن يصاحب الأمطارَ رياحٌ شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وضباب.

