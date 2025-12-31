اشتراطات ومتطلبات ترخيص محدثة للنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

أصدرت وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع وزارة السياحة، الاشتراطات البلدية المحدَّثة الخاصة بالنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وضمان الامتثال لمعايير السلامة، وتحسين البيئة العمرانية خلال موسم الحج.

وأوضحت الوزارة أن نطاق تطبيق هذه الاشتراطات يقتصر على النُزل المؤقتة المخصصة للعمل خلال موسم الحج، بما يضمن تنظيم مواقعها واختيارها في المواقع الملائمة لخدمة الحجاج، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والجاهزية.

وتهدف الاشتراطات المحدَّثة إلى رفع كفاءة مباني الضيافة المؤقتة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية، وتحقيق هوية عمرانية منسجمة مع الطابع التراثي والبيئي للمدينتين المقدستين، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.

متطلبات الترخيص

وتشمل متطلبات الترخيص الحصول على موافقات الدفاع المدني والجهات المشرفة، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الأمانة على الموقع، إضافة إلى متطلبات مكانية تتعلق بالمساحة ونسب البناء والارتدادات واللوحات التجارية، كما تضمنت الاشتراطات متطلبات فنية مرتبطة بكود البناء السعودي، ومعايير السلامة، والواجهات والمظهر العام، والأدراج والأرصفة الخارجية، وتهيئة المرافق لتلبية احتياجات مختلف الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

وألزمت الاشتراطات النُزل المؤقتة بتطبيق عدد من المتطلبات التشغيلية، تشمل معايير النظافة والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وتوفير كاميرات المراقبة الأمنية، وضمان سلامة دورات المياه والمغاسل والمصليات، إلى جانب اشتراطات خاصة بالعاملين، من أبرزها الحصول على الشهادات الصحية والالتزام بالأنظمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن إصدار هذه الاشتراطات يأتي ضمن جهودها لتنظيم نشاط الضيافة المؤقت، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة تسهم في تطوير هذا النشاط الحيوي، وتحقيق أثر إيجابي على البيئة العمرانية، ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن.

ويمكن الاطلاع على اشتراطات النزل المؤقتة من خلال زيارة الرابط: هنا