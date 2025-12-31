Icon

اشتراطات ومتطلبات ترخيص محدثة للنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة Icon ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon جامعة جازان تفتح باب التقديم على الدبلومات المدفوعة Icon هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟ Icon ضبط مواطن دخل بمركبته في فياض وروضات محمية الملك عبدالعزيز Icon رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء Icon ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025 Icon تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري Icon حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024 Icon السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن جهود البلديات والإسكان لتنظيم نشاط الضيافة المؤقت

اشتراطات ومتطلبات ترخيص محدثة للنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٤ مساءً
اشتراطات ومتطلبات ترخيص محدثة للنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع وزارة السياحة، الاشتراطات البلدية المحدَّثة الخاصة بالنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وضمان الامتثال لمعايير السلامة، وتحسين البيئة العمرانية خلال موسم الحج.

وأوضحت الوزارة أن نطاق تطبيق هذه الاشتراطات يقتصر على النُزل المؤقتة المخصصة للعمل خلال موسم الحج، بما يضمن تنظيم مواقعها واختيارها في المواقع الملائمة لخدمة الحجاج، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والجاهزية.

قد يهمّك أيضاً
شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية

شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة...

أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة

أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة

وتهدف الاشتراطات المحدَّثة إلى رفع كفاءة مباني الضيافة المؤقتة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية، وتحقيق هوية عمرانية منسجمة مع الطابع التراثي والبيئي للمدينتين المقدستين، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.

متطلبات الترخيص

وتشمل متطلبات الترخيص الحصول على موافقات الدفاع المدني والجهات المشرفة، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الأمانة على الموقع، إضافة إلى متطلبات مكانية تتعلق بالمساحة ونسب البناء والارتدادات واللوحات التجارية، كما تضمنت الاشتراطات متطلبات فنية مرتبطة بكود البناء السعودي، ومعايير السلامة، والواجهات والمظهر العام، والأدراج والأرصفة الخارجية، وتهيئة المرافق لتلبية احتياجات مختلف الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

وألزمت الاشتراطات النُزل المؤقتة بتطبيق عدد من المتطلبات التشغيلية، تشمل معايير النظافة والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وتوفير كاميرات المراقبة الأمنية، وضمان سلامة دورات المياه والمغاسل والمصليات، إلى جانب اشتراطات خاصة بالعاملين، من أبرزها الحصول على الشهادات الصحية والالتزام بالأنظمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن إصدار هذه الاشتراطات يأتي ضمن جهودها لتنظيم نشاط الضيافة المؤقت، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة تسهم في تطوير هذا النشاط الحيوي، وتحقيق أثر إيجابي على البيئة العمرانية، ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن.

ويمكن الاطلاع على اشتراطات النزل المؤقتة من خلال زيارة الرابط: هنا 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية
السعودية اليوم

شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد...

السعودية اليوم
أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة
السعودية اليوم

أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة...

السعودية اليوم