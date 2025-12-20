افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية

مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025 انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة ضبط 1417 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة
افتتحت تنزانيا أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في أفريقيا، باستثمار قدره 300 مليون دولار، في إقليم بواني شرق البلاد، لتعزيز التحول في مجال الطاقة.
وأكد وزير التخطيط والاستثمار التنزاني كيتِيلا مكومبو, أن حكومة بلاده تخطط لتعبئة استثمارات إضافية بقيمة 500 مليون دولار, بدءًا من العام المقبل؛ بهدف توسيع المصنع وتعزيز قدراته الإنتاجية ودوره الإستراتيجي في دعم التنمية الصناعية الوطنية.
ويتوقع أن يحقق المصنع، خلال السنة الأولى من التشغيل، صادرات تصل قيمتها إلى (300) مليون دولار؛ بهدف تلبية الطلب المحلي وفتح آفاق واسعة لتصدير الألواح الكهروضوئية إلى الأسواق الخارجية.