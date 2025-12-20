افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية

افتتحت تنزانيا أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في أفريقيا، باستثمار قدره 300 مليون دولار، في إقليم بواني شرق البلاد، لتعزيز التحول في مجال الطاقة.

وأكد وزير التخطيط والاستثمار التنزاني كيتِيلا مكومبو, أن حكومة بلاده تخطط لتعبئة استثمارات إضافية بقيمة 500 مليون دولار, بدءًا من العام المقبل؛ بهدف توسيع المصنع وتعزيز قدراته الإنتاجية ودوره الإستراتيجي في دعم التنمية الصناعية الوطنية.

ويتوقع أن يحقق المصنع، خلال السنة الأولى من التشغيل، صادرات تصل قيمتها إلى (300) مليون دولار؛ بهدف تلبية الطلب المحلي وفتح آفاق واسعة لتصدير الألواح الكهروضوئية إلى الأسواق الخارجية.