Icon

مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً Icon انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025 Icon انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة Icon حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة Icon أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني Icon تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي Icon الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة Icon ضبط 1417 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص Icon صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ Icon المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٢ مساءً
افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

افتتحت تنزانيا أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في أفريقيا، باستثمار قدره 300 مليون دولار، في إقليم بواني شرق البلاد، لتعزيز التحول في مجال الطاقة.

وأكد وزير التخطيط والاستثمار التنزاني كيتِيلا مكومبو, أن حكومة بلاده تخطط لتعبئة استثمارات إضافية بقيمة 500 مليون دولار, بدءًا من العام المقبل؛ بهدف توسيع المصنع وتعزيز قدراته الإنتاجية ودوره الإستراتيجي في دعم التنمية الصناعية الوطنية.
ويتوقع أن يحقق المصنع، خلال السنة الأولى من التشغيل، صادرات تصل قيمتها إلى (300) مليون دولار؛ بهدف تلبية الطلب المحلي وفتح آفاق واسعة لتصدير الألواح الكهروضوئية إلى الأسواق الخارجية.

قد يهمّك أيضاً
مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 

عملية الألواح الشمسية تنتهي بضبط طن و56 كيلو من مخدر الكريستال بدبي

عملية الألواح الشمسية تنتهي بضبط طن و56 كيلو من مخدر الكريستال بدبي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد