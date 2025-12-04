افتتاح السوق الحرة بمطار أبها الدولي 36 ابتكارًا يتنافسون على تغيير مستقبل المياه عالميًا في جدة تنبيه من حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول بالحدود الشمالية وزير الخارجية ونظيره القطري ويرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين مفتي المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع
افتتح تجمع مطارات الثاني المشغل لمطار أبها الدولي اليوم، السوق الحرة في منطقة صالة المغادرة الدولية، وذلك امتدادًا لاهتمام التجمع في توفير تجربة مسافر ذات مستوى عالٍ في المطارات التابعة لها.
ويهدف مشروع السوق الحرة إلى تقديم تجربة تسوق استثنائية للمسافرين الدوليين عبر مطارات التجمع، حيث يتمثل هذا المشروع في توفير سوق حرة معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية.
ويتضمن السوق عرض منتجات عالية الجودة من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، ويتيح للمسافرين فرصة التسوق بأسعار تنافسية، مع ضمان الحصول على منتجات متميزة تجمع بين الجودة العالية والتنوع الفريد.
ويُعد مطار أبها الدولي من أبرز المطارات الحيوية في المملكة، حيث حقق أرقامًا قياسية خلال هذا العام في أعداد المسافرين بفضل ما تتميّز به منطقة عسير من مقومات تاريخية وسياحية جذابة، كما أن المطار حصل مؤخرًا على المركز الثالث عالميًا في الانضباط والالتزام بمواعيد الرحلات، مما يعكس مستوى التميز والكفاءة التشغيلية التي يقدمها.
إنجازات متالية لمطار أبها الدولي تساهم في رحلة صعود عسير:
دشن #تجمع_مطارات_الثاني السوق الحرة في مطار أبها الدولي، خطوة ترتقي بتجربة المسافر، وتنسجم مع رؤية عسير كوجهة سياحية رائدة، مما يعزز حضورها الدولي ويثري رحلة المسافر بخيارات أوسع. #صعود_عسير pic.twitter.com/1ep2jKldRE
— هيئة تطوير منطقة عسير (@asda_aseer) December 4, 2025