افتتاح السوق الحرة بمطار أبها الدولي

افتتح تجمع مطارات الثاني المشغل لمطار أبها الدولي اليوم، السوق الحرة في منطقة صالة المغادرة الدولية، وذلك امتدادًا لاهتمام التجمع في توفير تجربة مسافر ذات مستوى عالٍ في المطارات التابعة لها.

ويهدف مشروع السوق الحرة إلى تقديم تجربة تسوق استثنائية للمسافرين الدوليين عبر مطارات التجمع، حيث يتمثل هذا المشروع في توفير سوق حرة معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية.

ويتضمن السوق عرض منتجات عالية الجودة من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، ويتيح للمسافرين فرصة التسوق بأسعار تنافسية، مع ضمان الحصول على منتجات متميزة تجمع بين الجودة العالية والتنوع الفريد.

ويُعد مطار أبها الدولي من أبرز المطارات الحيوية في المملكة، حيث حقق أرقامًا قياسية خلال هذا العام في أعداد المسافرين بفضل ما تتميّز به منطقة عسير من مقومات تاريخية وسياحية جذابة، كما أن المطار حصل مؤخرًا على المركز الثالث عالميًا في الانضباط والالتزام بمواعيد الرحلات، مما يعكس مستوى التميز والكفاءة التشغيلية التي يقدمها.