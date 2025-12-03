Icon

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة Icon أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل Icon أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر Icon ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص Icon الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب Icon أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” Icon برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 Icon التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية Icon القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية Icon حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

افتتاح منتدى القطاع غير الربحي الدولي بمشاركة 1500 متخصص

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٥ مساءً
افتتاح منتدى القطاع غير الربحي الدولي بمشاركة 1500 متخصص
المواطن - فريق التحرير

دشّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أعمال منتدى القطاع غير الربحي الدولي، الذي يقيمه المركز في المدة ما بين 3 و5 ديسمبر 2025م في مدينة الرياض، إذ انطلقت أعمال المنتدى بحضور واسع تجاوز (2,000) من الحضور والمشاركين، من القيادات وصُنّاع السياسات والخبراء والمختصين والمهتمين بالقطاع غير الربحي من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب (100) متحدث من (20) دولة.

افتتاح منتدى القطاع غير الربحي

وكشف الراجحي خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح عن نمو القطاع غير الربحي في المملكة بنسبة (370%)، إذ ارتفع عدد منظماته من (1,700) منظمة في عام 2017م إلى أكثر من (7,000) منظمة في عام 2025م، مشيرًا إلى التاريخ الممتد للقطاع غير الربحي في المملكة، الذي يعود إلى نحو مئة عام منذ صدور أول تنظيم رسمي للتبرعات عام 1928م في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه– مؤكدًا أن رؤية السعودية 2030 أسهمت في إحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بوصفه المظلة التنظيمية الموحدة ومحورًا رئيسًا لرفع كفاءة الحوكمة والشفافية وتمكين المنظمات وزيادة فاعليتها، مستعرضًا ما حققه القطاع خلال السنوات الأخيرة من إنجازات لافتة، أبرزها ارتفاع نسبة المنظمات المتخصصة الداعمة للأولويات التنموية إلى أكثر من (92)%، وبلوغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي نحو (1.2)% مع استهداف الوصول إلى (5)% بحلول 2030م.
وأشار الراجحي في كلمته إلى ارتفاع عدد العاملين في القطاع إلى (140) ألف موظف مقارنة بـ(19) ألفًا في عام 2017م، فيما بلغت كفاءة الإنفاق التنموي أكثر من (75)%.
وشهد التطوع كذلك قفزة كبيرة، إذ أعلن الراجحي عن وصول عدد المتطوعين إلى (1.5) مليون متطوع في عام 2025م، مع نمو في عدد الفرص التطوعية السنوية إلى أكثر من (500) ألف فرصة، إضافة إلى تجاوز رضا المستفيدين عن خدمات القطاع نسبة (89)%.
وفي ختام كلمته، رفع الراجحي شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع غير الربحي، مؤكدًا أن المنتدى سيُسهم في تعزيز أثره على المستويين المحلي والدولي، وبناء شراكات نوعية تدعم مسارات التنمية المستدامة.
يُذكر أن منتدى القطاع غير الربحي يرتكز على 4 محاور، ويتضمن 30 جلسة نقاش، وما يزيد عن 15 ورشة عمل، ومنصة إطلاق مبادرات وتوقيع اتفاقيات، إضافة إلى فعاليات للتطوع الاحترافي، التي تشهد مشاركةً من أصحاب السمو والمعالي، في سبيل تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق مستهدفاته والمستهدفات التنموية للقطاع غير الربحي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد