Icon

اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية Icon أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء Icon طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل  Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض Icon انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس Icon برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين Icon المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال Icon الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير Icon الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٥ مساءً
اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية
المواطن - واس

نشر فريق مشترك من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا والمركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية بحثًا علميًا محكّمًا جديدًا في إحدى أبرز المجلات الدولية المتخصصة في آثار الجزيرة العربية والشرق الأوسط (Arabian Archaeology and Epigraphy)، يوثّق للمرة الأولى تفاصيل دقيقة لمرحلة زمنية تمتد من القرن الثالث إلى القرن السابع الميلادي في وادي القرى (العُلا حاليًا).
وتتناول الدراسة فترة شكّلت فجوة معرفية بين نهاية الحقبة النبطية وبدايات العصر الإسلامي في شمال غرب الجزيرة العربية، وهي مرحلة اُفترض تقليديًا أن الاستيطان المستقر قد تراجع خلالها بشكل واسع في مواقع مثل: تيماء وخيبر والحِجر وغيرها.
وانطلاقًا من أعمال مشروع دادان الأثري، وهو تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) ووكالة تطوير العُلا الفرنسية (AFALULA)، وثّقت الدراسة نتائج ثلاثة مواسم تنقيب متتالية (2021–2023م) في تل أثري يقع داخل حدود موقع دادان الأثري، وعلى بُعد أقل من كيلومتر واحد جنوب دادان.
وكشفت أعمال التنقيب عن مبنى كبير بُني في أواخر القرن الثالث أو مطلع القرن الرابع الميلادي، واستمر استخدامه حتى النصف الأول من القرن السابع الميلادي، ما يقدّم أول دليل أثري متكامل على الاستيطان خلال الفترة الممتدة من مطلع القرن الخامس إلى مطلع القرن السابع الميلادي في هذه المنطقة.
وتُظهر النتائج تسلسلًا معماريًا وثقافيًا واضحًا للموقع، من خلال شبكة من الغرف والساحات المنظمة، وساحة مركزية مزوّدة ببئر وحوض وقنوات مائية، إضافة إلى دلائل على ممارسات زراعية وتخزين المحاصيل وإنتاج الغذاء ونشاط حرفي، تعكس جميعها وجود مجتمع مستقر.
واعتمدت الدراسة على نهجٍ متعدد التخصصات شمل تحليل الفخار والأدوات الحجرية وبقايا النباتات والعظام الحيوانية والجيولوجيا الأثرية، ما أتاح الكشف عن تفاصيل جديدة حول النظام الغذائي والزراعة والبيئة الواحية خلال هذه الفترة الزمنية.
وتُسهم هذه المعطيات في تعديل الصورة التقليدية عن تاريخ وادي القرى، إذ تُبيّن أن المنطقة لم تشهد انقطاعًا كاملًا للاستيطان بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين، كما كان يُعتقد سابقًا، بل استمر وجود موقع مستقر يمتلك بنية معمارية متقدمة ونظامًا داخليًا لإدارة المياه، ما يعكس استمرارية اقتصادية واجتماعية حتى قبيل ظهور الإسلام.
وفي تعليقه على الدراسة، قال نائب رئيس قطاع السياحة للثقافة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الدكتور عبدالرحمن السحيباني، وأحد المشاركين الرئيسيين في إعداد البحث: “تكشف هذه النتائج عن فصل مهم في تاريخ وادي القرى، وتوضح أن العُلا كانت جزءًا من شبكة استيطانية مزدهرة خلال القرون التي سبقت ظهور الإسلام, ويسهم هذا البحث في إثراء فهمنا للمجتمعات المحلية في شمال غرب الجزيرة العربية، ويعزّز مكانة العُلا بوصفها منطقة ذات امتداد حضاري مستمر عبر الزمن”.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بدعم الأبحاث الأثرية الرائدة وبناء شراكات دولية مع مؤسسات بحثية مرموقة، بهدف إعادة اكتشاف تاريخ العُلا وتعزيز موقعها مرجعًا علميًا عالميًا في دراسة تاريخ الجزيرة العربية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير السياحة الثقافية، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وصون التراث الطبيعي والثقافي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد