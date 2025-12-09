اكتشاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها إلى نحو 200 مليون عام في الصين

آثار الأقدام الأحفورية يُعد أحد أهم المصادر المباشرة لفهم السلوك القديم للكائنات المنقرضة وبيئاتها، ويتيح للباحثين استقراء أنماط الحركة والانتشار والظروف البيئية التي عاشت فيها هذه الكائنات, وفي هذا السياق، شهدت مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اكتشافًا علميًا لافتًا تمثّل في العثور على أكثر من عشرين أثرًا لأقدام ديناصورات وفقاريات أخرى تعود إلى نحو 200 مليون عام.

وأكّد فريق بحثي في جامعة الصين لعلوم الأرض صحة هذه الآثار، مشيرًا إلى أن تنوّعها ووجودها في عدة طبقات صخرية متعاقبة يكشف عن استيطان طويل الأمد لتلك الأنواع في المنطقة, إذ تشمل آثار أقدام ديناصورات ثيروبودية بأحجام مختلفة، خلفتها ديناصورات آكلة للحوم، إضافة إلى آثار أقدام للكيروثيريا، وهو نوع لديه أقدام تشبه اليد البشرية وينسب إلى الزواحف الأركوصورية المبكرة.

وعثر الباحثون على قطع من الخشب المتحجر بالقرب من هذه الآثار، بما في ذلك جذوع أشجار متساقطة وجذوع أشجار قائمة محفوظة في مكانها؛ مما يوفر معلومات إضافية عن طبيعة النظام الإيكولوجي المحلي قبل أكثر من 200 مليون عام.