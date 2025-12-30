Icon

يضم 40 محلًا.. أمين القصيم يُدشن مشروع تطوير سوق الجردة في بريدة Icon مستشفى الولادة والأطفال ببريدة يُجري جراحة دقيقة لإطالة عظم الفخذ لطفل Icon مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال Icon السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة Icon اكتشاف إستراتيجية جديدة لعلاج سرطانات الدم النادرة دون الإضرار بالمناعة Icon تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2% Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق  Icon العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة Icon التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من ميناء الفجيرة الإماراتي Icon الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر Icon

صحة وطب‎

اكتشاف إستراتيجية جديدة لعلاج سرطانات الدم النادرة دون الإضرار بالمناعة

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
المواطن - واس

تمكن فريق بحثي بجامعة جونز هوبكنز من ابتكار إستراتيجية علاجية جديدة تستهدف سرطانات الدم اللمفاوية التائية النادرة، والتي غالبًا ما تكون مقاومة للعلاجات التقليدية.

وأوضح الباحثون أن الطرق التقليدية تؤدي إلى تدمير كامل للخلايا التائية السليمة، مما يعرّض المرضى لخطر العدوى القاتلة، في حين تعتمد الإستراتيجية الجديدة على اختلاف جيني دقيق بين الخلايا التائية السليمة والخلايا السرطانية, وتقوم التقنية على ابتكار جسم مضاد يتعرف حصريًا على الخلايا السرطانية الإيجابية لمستقبل TRBC2، ويرتبط بعقار قوي مضاد للأورام، مما يتيح وصول العلاج بدقة إلى الورم دون الإضرار بجزء كبير من الخلايا السليمة.

وأكّدوا أن الجمع بين الأدوية المضادة لمستقبلي TRBC1 وTRBC2 يمهد الطريق لعلاج شخصي لمعظم أورام الدم اللمفاوية التائية.

