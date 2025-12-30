اكتشاف إستراتيجية جديدة لعلاج سرطانات الدم النادرة دون الإضرار بالمناعة

تمكن فريق بحثي بجامعة جونز هوبكنز من ابتكار إستراتيجية علاجية جديدة تستهدف سرطانات الدم اللمفاوية التائية النادرة، والتي غالبًا ما تكون مقاومة للعلاجات التقليدية.

وأوضح الباحثون أن الطرق التقليدية تؤدي إلى تدمير كامل للخلايا التائية السليمة، مما يعرّض المرضى لخطر العدوى القاتلة، في حين تعتمد الإستراتيجية الجديدة على اختلاف جيني دقيق بين الخلايا التائية السليمة والخلايا السرطانية, وتقوم التقنية على ابتكار جسم مضاد يتعرف حصريًا على الخلايا السرطانية الإيجابية لمستقبل TRBC2، ويرتبط بعقار قوي مضاد للأورام، مما يتيح وصول العلاج بدقة إلى الورم دون الإضرار بجزء كبير من الخلايا السليمة.

وأكّدوا أن الجمع بين الأدوية المضادة لمستقبلي TRBC1 وTRBC2 يمهد الطريق لعلاج شخصي لمعظم أورام الدم اللمفاوية التائية.