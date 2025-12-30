يضم 40 محلًا.. أمين القصيم يُدشن مشروع تطوير سوق الجردة في بريدة مستشفى الولادة والأطفال ببريدة يُجري جراحة دقيقة لإطالة عظم الفخذ لطفل مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة اكتشاف إستراتيجية جديدة لعلاج سرطانات الدم النادرة دون الإضرار بالمناعة تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2% توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من ميناء الفجيرة الإماراتي الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر
تمكن فريق بحثي بجامعة جونز هوبكنز من ابتكار إستراتيجية علاجية جديدة تستهدف سرطانات الدم اللمفاوية التائية النادرة، والتي غالبًا ما تكون مقاومة للعلاجات التقليدية.
وأوضح الباحثون أن الطرق التقليدية تؤدي إلى تدمير كامل للخلايا التائية السليمة، مما يعرّض المرضى لخطر العدوى القاتلة، في حين تعتمد الإستراتيجية الجديدة على اختلاف جيني دقيق بين الخلايا التائية السليمة والخلايا السرطانية, وتقوم التقنية على ابتكار جسم مضاد يتعرف حصريًا على الخلايا السرطانية الإيجابية لمستقبل TRBC2، ويرتبط بعقار قوي مضاد للأورام، مما يتيح وصول العلاج بدقة إلى الورم دون الإضرار بجزء كبير من الخلايا السليمة.
وأكّدوا أن الجمع بين الأدوية المضادة لمستقبلي TRBC1 وTRBC2 يمهد الطريق لعلاج شخصي لمعظم أورام الدم اللمفاوية التائية.