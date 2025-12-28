Icon

صحة وطب‎

اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٩ مساءً
المواطن - واس

اكتشف باحثون من كلية لندن الإمبراطورية عن مركب تنتجه بكتيريا الأمعاء، يمكنه حماية الجسم من مرض السكري من النوع الثاني.

وأظهرت الدراسة أن ثلاثي ميثيل أمين (TMA)، وهو جزيء صغير تنتجه ميكروبات الأمعاء أثناء تحليلها للكولين الموجود في البيض واللحوم، قد يلعب دورًا حيويًا في تحسين استجابة الأنسولين وكبح الالتهاب، وهما عاملان يقللان خطر الإصابة بالسكري.

وأوضح الباحثون أن “ثلاثي ميثيل أمين” قادر على تخفيف آثار الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون على الجسم، وفقًا لتجارب أجريت على نماذج خلايا بشرية وفئران مختبرية، وتبين أن هذا المستقلب الميكروبي قد يكسر بعض حلقات العلاقة بين السمنة والسكري والالتهاب المزمن منخفض الدرجة.

وقال مارك إيمانويل دوماس عالم الكيمياء الحيوية في كلية لندن الإمبراطورية: “لقد أظهرنا أن جزيئًا من ميكروبات الأمعاء يمكنه حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن سوء التغذية عبر آلية جديدة”.

وأشار الباحثون إلى أن TMA يعمل على تثبيط بروتين IRAK4، المسؤول عن استجابة التهابية عند تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وقد تفتح هذه الآلية المجال لتطوير أدوية تحاكي تأثير TMA، وتقلل الالتهاب الناتج عن النظام الغذائي غير الصحي.

وعلى الرغم من أن النتائج لا تزال في مراحلها الأولية وتتطلب مزيدًا من التجارب السريرية على البشر، إلا أنها تعزز الفهم العلمي للدور المحوري الذي يلعبه “الميكروبيوم” في الأمعاء في تنظيم العمليات الحيوية والوقاية من الأمراض المزمنة.

