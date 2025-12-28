Icon

الأجواء الباردة والسحب المنخفضة ترسم الجمال في سماء طريف

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٦ مساءً
المواطن - واس

رسمت السحب الكثيفة المنخفضة التي غطّت سماء محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، ظاهرة بصرية لجمال الطبيعة في مشهد بديع وسط الأجواء الباردة التي تشهدها المحافظة، التي يتميز مناخها بـ “موجات برد قارسة” يرافقه ضباب كثيف وتشكل للصقيع.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن في وقت سابق أن محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية تعد من أبرد المناطق في المملكة.

