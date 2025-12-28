ما هي خدمة التفويض لدفع رواتب العمالة المنزلية؟ مساند توضح الأجواء الباردة والسحب المنخفضة ترسم الجمال في سماء طريف تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية شمال كردفان السودانية الأستديو التحليلي يعزّز وعي الصقارين ويطوّر قراءة أشواط مهرجان الصقور ضبط مخالف مارس صيد الأسماك بدون تصريح وبأدوات محظورة في جدة الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن الدوري السعودي.. النصر يتصدر والهلال في الوصافة والأهلي يتلقى الخسارة الأولى جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير
رسمت السحب الكثيفة المنخفضة التي غطّت سماء محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، ظاهرة بصرية لجمال الطبيعة في مشهد بديع وسط الأجواء الباردة التي تشهدها المحافظة، التي يتميز مناخها بـ “موجات برد قارسة” يرافقه ضباب كثيف وتشكل للصقيع.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن في وقت سابق أن محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية تعد من أبرد المناطق في المملكة.