الأحوال المدنية تبرز الوثائق التاريخية لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر بالصياهد

تبرز الأحوال المدنية لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر بالصياهد شمال منطقة الرياض، الوثائق التاريخية التي استخدمت مع بداية إصدار الوثائق الثبوتية للمواطنين.

وتتضمن مشاركة الأحوال المدنية ضمن معرض وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية (واحة الأمن), نماذج من مستندات ووثائق إثبات هوية وأساسات للمواطنين يعود تاريخها إلى بداية إصدار حفائظ النفوس ومراحل تطور إصدار هذه الوثائق.

وتستعرض الأحوال المدنية للزوار، آلية ترميم ومعالجة الوثائق القديمة التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها لعوامل مناخية أو طبيعية مختلفة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يشمل ميدانًا للرماية وعروضًا عسكرية وفلكلورًا شعبيًا وأنشطة وفعاليات وخدمات متنوعة، ويستقبل زواره من المواطنين والمقيمين طيلة أيام الأسبوع من الـ (10) صباحًا حتى الـ (8) مساءً عدا الجمعة من الـ (1) مساءً حتى الـ (8) مساءً.