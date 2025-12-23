الأحوال المدنية تقدم خدماتها المتنقلة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
تقدم الأحوال المدنية خدمات إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية، وبدل تالف، وبدل فاقد، لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر بالصياهد شمال منطقة الرياض، ضمن معرض وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية (واحة الأمن) تحت شعار (أصالة وأمن)، لتعزيز منظومة الأمن والسلامة والتنمية واستدامة البيئة في المملكة.
يذكر أن معرض وزارة الداخلية يشمل ميدانًا للرماية وعروضًا عسكرية وفلكلورًا شعبيًا وأنشطة وفعاليات وخدمات متنوعة، ويستقبل زواره من المواطنين والمقيمين طيلة أيام الأسبوع من الـ (10) صباحًا حتى الـ (8) مساءً عدا الجمعة من الـ (1) مساءً حتى الـ (8) مساءً.