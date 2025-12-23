الأحوال المدنية تقدم خدماتها المتنقلة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر

تقدم الأحوال المدنية خدمات إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية، وبدل تالف، وبدل فاقد، لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر بالصياهد شمال منطقة الرياض، ضمن معرض وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية (واحة الأمن) تحت شعار (أصالة وأمن)، لتعزيز منظومة الأمن والسلامة والتنمية واستدامة البيئة في المملكة.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يشمل ميدانًا للرماية وعروضًا عسكرية وفلكلورًا شعبيًا وأنشطة وفعاليات وخدمات متنوعة، ويستقبل زواره من المواطنين والمقيمين طيلة أيام الأسبوع من الـ (10) صباحًا حتى الـ (8) مساءً عدا الجمعة من الـ (1) مساءً حتى الـ (8) مساءً.