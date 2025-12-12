الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا لنصف نهائي كأس العرب

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
استأنف المنتخب السعودي اليوم، تحضيراته الفنية استعدادًا لخوض مواجهة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب (FIFA قطر 2025).
وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، إذ قُسموا إلى مجموعتين، أدت المجموعة التي شاركت بصفة أساسية في اللقاء الماضي أمام منتخب فلسطين مرانًا استرجاعيًا داخل الصالة الرياضية، وخاضت المجموعة الثانية تدريبات ميدانية على ملاعب أكاديمية أسباير، شملت تدريبات فنية في مساحات مصغرة، تلاها تطبيقات على الكرات الثابتة.
ومنح المدير الفني لاعبي المنتخب فترة حرة عقب المران، على أن يعاود الجميع الالتحاق بالمعسكر مساء اليوم.
ويواصل الأخضر استعداداته غدًا عند الساعة الخامسة مساءً على ملاعب تدريب أسباير، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.