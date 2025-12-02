Icon

بثنائية البريكان والشهري

الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب
المواطن - فريق التحرير

افتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس العرب FIFA قطر 2025، بفوز ثمين على نظيره العُماني بنتيجة (2 – 1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على إستاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتمكن الأخضر من ترجمة أفضليته في الشوط الثاني عندما افتتح فراس البريكان التسجيل عند الدقيقة الـ(55)، قبل أن ينجح المنتخب العُماني في إدراك التعادل عند الدقيقة الـ(70).

وأعاد اللاعب صالح الشهري التقدم للأخضر بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة الـ(77)، مانحًا المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط في البطولة.

يُذكر أن الأخضر سيلتقي منتخب جزر القمر يوم الجمعة المقبل في منافسات الجولة الثانية، ضمن مساعيه لحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

