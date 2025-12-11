الأخضر يهزم فلسطين ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
فاز المنتخب السعودي، على نظيره الفلسطيني، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الخميس، ليتأهل الأخضر لنصف نهائي كأس العرب 2025.
شووف الهدف |
سالم الدوسري يتسبب بركلة جزاء.. وفراس البريكان ينفذها بنجاح ويمنح السعودية هدف التقدم 1-0 امام فلسطين #كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/47MWMKOoViقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 11, 2025
مباراة الأخضر وفلسطين أقيمت مساء الخميس، على أرضية استاد لوسيل، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية وتنتهي بفوز المنتخب السعودي.
شووف الهدف |
منتخب فلسطين تعادل 1-1 السعودية .. الدقيقة 64 عدي الدباغ#كأس_العرب2025#فلسطين_السعودية | #السعودية_فلسطين#قنوات_الكاس | #منصة_شووف pic.twitter.com/juWj5AUMQH
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 11, 2025
وتقدم المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني بالهدف الأول عن طريق فراس البريكان، من علامة الجزاء في الدقيقة 58 من عمر المباراة، وبعدها بـ 6 دقائق تعادل عدي الدباغ لمنتخب فلسطين، ثم عاد الأخضر ليسجل هدف التقدم برأسية كنو والفوز في الدقيقة 114 من الوقت بدل الضائع.
وتأهل المنتخب السعودي، إلى ربع النهائي وصيفًا للمجموعة الثانية التي نجح فيها بالتغلب على جزر القمر وعمان ثم الخسارة أمام المغرب.
شووف |
الدقيقة 119: فرصة خطيرة لمنتخب السعودية تصدى لها رامي حمادة حارس مرمى فلسطين#كأس_العرب2025#فلسطين_السعودية | #السعودية_فلسطين#قنوات_الكاس | #منصة_شووف pic.twitter.com/eLl2gHCEwK
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 11, 2025
في المقابل، تأهل منتخب فلسطين متصدرًا المجموعة الأولى بعد التعادل مع سوريا في الجولة الأخير والتي سبقها تعادله مع تونس والفوز على قطر.