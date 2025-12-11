Icon

الأخضر يهزم فلسطين ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١١ مساءً
الأخضر يهزم فلسطين ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فاز المنتخب السعودي، على نظيره الفلسطيني، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الخميس، ليتأهل الأخضر لنصف نهائي كأس العرب 2025.

مباراة الأخضر وفلسطين أقيمت مساء الخميس، على أرضية استاد لوسيل، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية وتنتهي بفوز المنتخب السعودي.

وتقدم المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني بالهدف الأول عن طريق فراس البريكان، من علامة الجزاء في الدقيقة 58 من عمر المباراة، وبعدها بـ 6 دقائق تعادل عدي الدباغ لمنتخب فلسطين، ثم عاد الأخضر ليسجل هدف التقدم برأسية كنو والفوز في الدقيقة 114 من الوقت بدل الضائع.

وتأهل المنتخب السعودي، إلى ربع النهائي وصيفًا للمجموعة الثانية التي نجح فيها بالتغلب على جزر القمر وعمان ثم الخسارة أمام المغرب.

في المقابل، تأهل منتخب فلسطين متصدرًا المجموعة الأولى بعد التعادل مع سوريا في الجولة الأخير والتي سبقها تعادله مع تونس والفوز على قطر.

