Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأديب أحمد أبو دهمان في ذمة الله

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٦ مساءً
الأديب أحمد أبو دهمان في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

توفي الروائي والقاص القدير أحمد أبو دهمان، عن عمر يناهز 76 عاماً، مختتماً رحلة إبداعية استثنائية بدأت من سفوح جبال عسير وانتهت في أروقة الثقافة الباريسية.

انطلقت مسيرة “أبو دهمان” من مسقط رأسه في قرية “آل خلف” بمحافظة سراة عبيدة، ليحمل معه تفاصيل البيئة الجنوبية وتراثها العريق إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث أقام وأبدع. وقد نجح الراحل في حفر اسمه بحروف من نور في الذاكرة الأدبية عام 2000، حينما أصدر روايته الأيقونية “الحزام” عن دار “غاليمار” الفرنسية المرموقة.

لم يكن “أبو دهمان” مجرد كاتب، بل كان سفيراً للبيئة السعودية؛ إذ يُسجل له التاريخ أنه أول كاتب من شبه الجزيرة العربية يقتحم عالم الأدب بالكتابة مباشرة باللغة الفرنسية، محققاً نجاحاً مدوياً تجاوز الحدود، حيث تُرجمت أعماله إلى 12 لغة.

وبرغم عالمية نصه الفرنسي، ظل الحنين إلى الجذور هاجسه، فقام بنفسه بترجمة “الحزام” إلى العربية، ليؤكد أن لغته الأم هي المستقر الأخير لإبداعه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد