الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ مساءً
الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب
المواطن - فريق التحرير

حقق منتخب الأردن فوزاً ثميناً على نظيره الإماراتي بنتيجة 2 – 1 يوم الأربعاء في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر.

وتلقى لاعب المنتخب الإماراتي خالد الظنحاني بطاقة حمراء في الدقيقة 18، قبل أن يفتتح المنتخب الأردني النتيجة بهدف علي علوان من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

وأضاع علي علوان ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 39، بينما قلصت الإمارات الفارق بهدف برونو أوليفيرا في الدقيقة 47.

وانتزع المنتخب الأردني الفوز بهدف ثان سجله يزن النعيمات في الدقيقة 63 من المباراة.

واعتلى منتخب الأردن صدارة المجموعة الثالثة بعد تعادل مصر والكويت بنتيجة 1 -1 يوم الثلاثاء.

وفي الجولة الثانية التي ستقام يوم السبت المقبل سيلتقي منتخب الإمارات ضد مصر بينما يلعب منتخب الأردن ضد الكويت.

