Icon

الأرض على موعد مع شهب التوأميات Icon شتاء الباحة.. طبيعة خلابة تتزيّن بالضباب وبرودة الأجواء Icon طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية Icon حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة ديسمبر Icon محمية الأمير محمد بن سلمان تُطلق برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف بالأقمار الصناعية Icon حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان Icon الموارد البشرية في 2025.. مبادرات وقرارات تُحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتُعزز بيئة سوق العمل Icon ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي Icon رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء  Icon ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الملك خالد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأرض على موعد مع شهب التوأميات

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٧ مساءً
الأرض على موعد مع شهب التوأميات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يشهد العالم هذه الأيام تساقط شهب التوأميات، التي يمكن رصدها خلال الليالي الجارية، وتُعد من أغزر زخّات الشهب السنوية، إذ يمكن في الظروف المثالية رصد أكثر من (120) شهابًا في الساعة.

وبيَّن رئيس جمعية نور الفلك بمنطقة القصيم عيسى الغفيلي، أن التوأميات تنشط من بداية شهر ديسمبر حتى ثلثه الأخير، ويمكن رصدها في أي ليلة خلال فترة نشاطها، وسُمِّيت بهذا الاسم نسبةً إلى مجموعة نجوم التوأم التي تبدو للمراقب وكأن الشهب تنطلق منها.

قد يهمّك أيضاً
الوطن العربي على موعد مع ذروة شهب التوأميات الثلاثاء

الوطن العربي على موعد مع ذروة شهب التوأميات الثلاثاء

سماء السعودية تشهد ذروة تساقط شهب التوأميات

سماء السعودية تشهد ذروة تساقط شهب التوأميات

وأفاد الغفيلي أن سبب تساقط شهب التوأميات يعود إلى تقاطع الأرض مع المسار الغباري للكويكب فايتون 3200، وتدخل حبيبات الغبار إلى الغلاف الجوي محدثةً خطوطًا ضوئية وكراتٍ نارية بألوان مختلفة.

وتبلغ الظاهرة هذا العام ذروتها آخر ليل السبت 22 جمادى الآخرة، حتى فجر الأحد؛ ويُعد أفضل وقت لرصدها عند الساعة الثانية من صباح الأحد، إذ يُتوقَّع أن يبلغ أقصى عدد يمكن رصده من داخل المدن نحو (9) شهب في الساعة، ومن خارج التجمعات السكانية نحو (60) شهابًا في الساعة، بينما سيتمكن الراصدون في المناطق البعيدة عن التلوّث الضوئي من رصد نحو (90) شهابًا في الساعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد