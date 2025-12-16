الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى اجتماع بنك اليابان المرتقب يوم الجمعة المقبل، في ظل توقعات واسعة بإقدام البنك على رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 1995.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في أسواق العملات، إذ ترجّح التوقعات أن يتجه محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى تشديد السياسة النقدية ضمن مساعٍ لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي.

وبحسب قراءات الأسواق، يُتوقع أن يحظى قرار رفع الفائدة بموافقة إجماعية من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية، وذلك للمرة الأولى منذ اجتماع يوليو الماضي، في مؤشر على توافق داخلي متزايد بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية للبنك.