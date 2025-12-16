Icon

الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق  Icon الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين Icon طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن Icon المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025 Icon إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار Icon الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995 Icon المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة Icon الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية Icon انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم Icon أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى اجتماع بنك اليابان المرتقب يوم الجمعة المقبل، في ظل توقعات واسعة بإقدام البنك على رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 1995.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في أسواق العملات، إذ ترجّح التوقعات أن يتجه محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى تشديد السياسة النقدية ضمن مساعٍ لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي.

قد يهمّك أيضاً
ثوران بركان في جنوب غربي اليابان

ثوران بركان في جنوب غربي اليابان

هجوم الدببة المفترسة على المدن يستنفر الجيش في اليابان

هجوم الدببة المفترسة على المدن يستنفر الجيش في اليابان

وبحسب قراءات الأسواق، يُتوقع أن يحظى قرار رفع الفائدة بموافقة إجماعية من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية، وذلك للمرة الأولى منذ اجتماع يوليو الماضي، في مؤشر على توافق داخلي متزايد بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية للبنك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد