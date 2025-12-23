الأفواج الأمنية تبرز مصفحة “تارس 2” سعودية الصنع لزوّار “واحة الأمن”

أبرز جناح وكالة الأفواج الأمنية، في معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن”، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الـ (10)، مصفحة “تارس 2” سعودية الصنع، ذات الدفع الرباعي المصممة لنقل الجنود، ومتعددة الاستخدامات التشغيلية، للمهام الميدانية والعمليات الأمنية، في التضاريس الجبلية والبيئات الوعرة.

ويحظى زوّار معرض “واحة الأمن”، بالتعرف على إمكانات مصفحة “تارس2″، المعززة بالفولاذ المقاوم للمقذوفات لتعزيز الأمن في الأعمال الميدانية، وحامل مدفع، وفوهة للمدفعية، ومواصفاتها شديدة التحمل وعالية المتانة، للعمل في البيئات شديدة الخطورة، والتقنيات المزودة بكاميرات ليلية ونهارية.

يُذكر أن معرض وزارة الداخلية يشمل ميدانًا رماية، وعروضًا عسكرية، وفلكلورًا شعبيًا، وخدمات تفاعلية، ويستقبل الزوار يوميًا من الـ (10) صباحًا حتى الـ (8) مساءً، عدا الجمعة من الـ (1) مساءً حتى الـ (8) مساءً.