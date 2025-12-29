Icon

لقطات من افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية Icon برد الأزيرق يدخل الأجواء السعودية ونصائح للتعامل مع الحالة Icon أنواع وثائق الملكية المتاحة في شبكة إيجار Icon تراجع أسعار الذهب اليوم عن مستوياتها القياسية Icon إنفيديا تستحوذ على حصة بقيمة 5 مليارات دولار في إنتل Icon الفتح يحقق فوزًا ثمينًا على الخليج في دوري روشن Icon القبض على مقيم لترويجه الشبو في مكة المكرمة Icon توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج Icon والد الفريق البسامي في ذمة الله Icon هيئة المنافسة: تغريم 13 شركة 36.9 مليون ريال لاتفاقها على الأسعار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشارك وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)، الذي تستضيفه رئاسة أمن الدولة ممثلة بقوات الأمن الخاصة بمدينة الرياض.

ويهدف التمرين إلى إبراز جاهزية القطاعات الأمنية، وتعزيز التنسيق الميداني، وتعزيز كفاءة المشاركين وتطوير مهاراتهم العملية؛ بما يمكّنهم من أداء واجباتهم لحفظ وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، ويحقق التكامل بين الجهات العسكرية كافة.

قد يهمّك أيضاً
الأفواج الأمنية تبرز مصفحة “تارس 2” سعودية الصنع لزوّار “واحة الأمن”

الأفواج الأمنية تبرز مصفحة “تارس 2” سعودية الصنع لزوّار “واحة الأمن”

الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير

الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير

ويشتمل التمرين على مسارات تدريبية متنوعة معززة بالذكاء الاصطناعي، كمنظومات القيادة والسيطرة، والتطبيقات الميدانية الافتراضية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأفواج الأمنية تبرز مصفحة “تارس 2” سعودية الصنع لزوّار “واحة الأمن”
السعودية اليوم

الأفواج الأمنية تبرز مصفحة “تارس 2” سعودية...

السعودية اليوم