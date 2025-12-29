الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)

لقطات من افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية برد الأزيرق يدخل الأجواء السعودية ونصائح للتعامل مع الحالة أنواع وثائق الملكية المتاحة في شبكة إيجار تراجع أسعار الذهب اليوم عن مستوياتها القياسية إنفيديا تستحوذ على حصة بقيمة 5 مليارات دولار في إنتل الفتح يحقق فوزًا ثمينًا على الخليج في دوري روشن القبض على مقيم لترويجه الشبو في مكة المكرمة توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج والد الفريق البسامي في ذمة الله هيئة المنافسة: تغريم 13 شركة 36.9 مليون ريال لاتفاقها على الأسعار
تشارك وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)، الذي تستضيفه رئاسة أمن الدولة ممثلة بقوات الأمن الخاصة بمدينة الرياض.
ويهدف التمرين إلى إبراز جاهزية القطاعات الأمنية، وتعزيز التنسيق الميداني، وتعزيز كفاءة المشاركين وتطوير مهاراتهم العملية؛ بما يمكّنهم من أداء واجباتهم لحفظ وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، ويحقق التكامل بين الجهات العسكرية كافة.
ويشتمل التمرين على مسارات تدريبية متنوعة معززة بالذكاء الاصطناعي، كمنظومات القيادة والسيطرة، والتطبيقات الميدانية الافتراضية.