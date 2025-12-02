الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 31 كيلو قات في عسير

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه (31) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.