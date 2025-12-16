Icon

انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس Icon برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين Icon المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال Icon الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير Icon الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق  Icon الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين Icon طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن Icon المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025 Icon إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار Icon

تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه (60) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

