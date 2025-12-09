الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 20 كيلو قات في جازان تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة المقدسة ضمن تعزيز جودة الحياة ضبط مواطن رعى 4 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بارق تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الدخن الذهاب للنوم في نفس التوقيت كل ليلة يساعد على خفض ضغط الدم أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الخميس توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم بساعات مساند: لا رسوم لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق اكتشاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها إلى نحو 200 مليون عام في الصين
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (20) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.