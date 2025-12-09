Icon

الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 20 كيلو قات في جازان Icon تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة المقدسة ضمن تعزيز جودة الحياة Icon ضبط مواطن رعى 4 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon بارق تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الدخن Icon الذهاب للنوم في نفس التوقيت كل ليلة يساعد على خفض ضغط الدم Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الخميس  Icon توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم بساعات Icon مساند: لا رسوم لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة Icon إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق Icon اكتشاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها إلى نحو 200 مليون عام في الصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 20 كيلو قات في جازان

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥١ مساءً
الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 20 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (20) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير

الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير

الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 31 كيلو قات في عسير

الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 31 كيلو قات في عسير

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106...

السعودية اليوم