الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٣ مساءً
الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
المواطن - فريق التحرير

أوقف الحكم التشيلي كريستيان غاراي انطلاق الشوط الثاني من مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الإماراتي، بسبب هطول الأمطار الغزيرة والمتواصلة على ملعب خليفة الدولي في قطر، وذلك ضمن مواجهة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.

جدير بالذكر أن الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

