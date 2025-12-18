الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز لقطات لأمطار وثلوج حائل متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024
أوقف الحكم التشيلي كريستيان غاراي انطلاق الشوط الثاني من مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الإماراتي، بسبب هطول الأمطار الغزيرة والمتواصلة على ملعب خليفة الدولي في قطر، وذلك ضمن مواجهة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.
جدير بالذكر أن الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.