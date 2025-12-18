الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب

شددت ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لي فونغ، اليوم الخميس، على أهمية السماح للمحققين بدخول مخيم زمزم في إقليم دارفور (غرب السودان)، وذلك بعد تقرير أممي كشف عن انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين هناك.

وقال فونغ “رصدنا انتهاكات في مخيم زمزم ترقى لجرائم حرب”، داعية إلى إيصال المدنيين في دارفور وكردفان لمناطق آمنة.

كما تابعت “هناك حاجة لتحقيق جنائي فيما حدث بمخيم زمزم بالسودان”، مبينة أن الجنائية الدولية لديها تفويض للتحقيق في هذه الجرائم.

وأوضحت الممثلة الأممية أن هناك حاجة لتفعيل آلية المحاسبة والمساءلة بالسودان.

انتهاكات في مخيم زمزم

كذلك بينت أن التقارير الأممية بشأن مخيم زمزم اعتمدت على أكثر من 150 مقابلة، مضيفة “صور الأقمار الصناعية تمثل أدلة دامغة على ارتكاب جرائم بدارفور”.

وأكدت لي فونغ، أن الانتهاكات في مخيم زمزم مرتبطة بهجوم الدعم السريع في أبريل الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن أكثر من 1000 مدني قتل عندما سيطرت قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في منطقة دارفور في أبريل، نحو ثلثهم تعرضوا لعمليات إعدام خارج نطاق القانون.

كما ذكر التقرير أن قوات الدعم السريع ارتكبت أعمال تعذيب وخطف وعنف جنسي واغتصاب على نطاق واسع في مخيم زمزم في ذات الشهر، كما تم إعدام ما لا يقل عن 319 شخصا في المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار.

وبين التقرير أن أحد الشهود أفاد بأن ثمانية أشخاص كانوا مختبئين داخل غرفة في المخيم، قتلوا على يد مقاتلي قوات الدعم السريع الذين أدخلوا بنادقهم عبر نافذة وأطلقوا النار عليهم، بحسب “رويترز”.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة منعت قوات الدعم السريع على مدى عدة أشهر قبل الهجوم، الذي وقع في الفترة من 11 إلى 13 أبريل، دخول المواد الغذائية والإمدادات إلى مخيم زمزم في إقليم دارفور، والذي يضم ما يقرب من نصف مليون شخص نزحوا بسبب الحرب.

وتستند هذه النتائج إلى مقابلات أجريت في يوليو تموز 2025 مع 155 من الناجين والشهود الذين فروا إلى تشاد.

وكان مخيم زمزم في منطقة دارفور غرب السودان يضم نحو نصف مليون نازح بسبب الحرب في البلاد، وشنت قوات الدعم السريع حملة السيطرة عليه في الفترة من 11 إلى 13 أبريل.

ويقع مخيم زمزم في ضواحي مدينة الفاشر التي سقطت في أيدي الدعم السريع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما أدى إلى فرار 400 ألف شخص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، يعيش معظمهم بلا مأوى في مدينة طويلة على مسافة 70 كيلومتراً غرب الفاشر.