الأمم المتحدة تدين تعليق إسرائيل لأنشطة الإغاثة في غزة

أدانت الأمم المتحدة بأشد العبارات، قرار إسرائيل تعليق عمل العديد من المنظمات الإغاثية في غزة.
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن هذا القرار يأتي في سياق نمط متواصل من القيود غير القانونية المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، محذرًا من هذه الخطوة التي تفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير.
ودعا المفوض السامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة والضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، واحترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة الذين يواجهون بالفعل أوضاعًا إنسانية لا تطاق.