الأمم المتحدة تطلق نداءً لتوفير 33 مليار دولار لدعم 135 مليون شخص

الأكثر تضررًا من النزاعات والكوارث والأزمات المناخية

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أطلقت الأمم المتحدة نداءها الإنساني لعام 2026 لتوفير 33 مليار دولار أمريكي، وذلك لدعم 135 مليون شخص.

وأشارت إلى أن الأولوية الفورية هي توفير 23 مليارًا لإنقاذ أرواح 87 مليون شخص من الأكثر تضررًا من النزاعات والكوارث والأزمات المناخية، حيث شهد عام 2025 أقل تمويل إنساني خلال عقد، ولم تتجاوز المساهمات 12 مليار دولار.

ويعدّ النداء الخاص بالأراضي الفلسطينية الأكبر للعام المقبل بقيمة 4,1 مليارات دولار لمساعدة 3 ملايين شخص، يليه السودان بقيمة 2,9 مليار دولار لدعم 20 مليون شخص، ثم سوريا بقيمة 2,8 مليار دولار لدعم 8,6 ملايين شخص.

وأكد منسّق الإغاثة توم فليتشر أن خطة عام 2026 ترتكز على تحويل الموارد للمنظمات المحلية، وزيادة الكفاءة وتوجيه الدعم مباشرة للمتضررين.

وستتوجه الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء لحشد التمويل وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

