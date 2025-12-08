الأمن البيئي يشارك في واحة الأمن بمهرجان الإبل بأحدث التقنيات والآليات

Icon

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر بالصياهد شمال منطقة الرياض، ضمن معرض وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية (واحة الأمن) تحت شعار (أصالة وأمن)، لتعزيز منظومة الأمن والسلامة والتنمية واستدامة البيئة في المملكة.

ويضم جناح القوات أحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، ‏وتقديم عروض توعوية وتثقيفية بأهمية صون البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الوعي بالمخالفات البيئية والعقوبات المترتبة عليها.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يشمل ميدانًا للرماية وعروضًا عسكرية وفلكلورًا شعبيًا وأنشطة وفعاليات وخدمات متنوعة، ويستقبل زواره من المواطنين والمقيمين طيلة أيام الأسبوع من الـ (10) صباحًا حتى الـ (8) مساءً عدا الجمعة من الـ (1) مساءً حتى الـ (8) مساءً.

